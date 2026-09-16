Селидівська міська рада планує витратити 31,2 млн грн на реконструкцію старого гуртожитку в Одеській області — там облаштують десять тимчасових квартир для переселенців із Селидівської громади.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області продовжують облаштовувати: Селидівська міська рада Донецької області планує витратити 31,2 млн грн на реконструкцію старого гуртожитку, де з'являться десять тимчасових квартир для переселенців.

Йдеться про двоповерховий гуртожиток 1979 року в селищі Миколаївка Березівського району Одеської області. Будівлю загальною площею 627,7 кв. метра переобладнають під багатоквартирний будинок тимчасового проживання для десяти сімей переселенців із Селидівської громади — орієнтовно 26 людей. Про це повідомляє ІА «Вчасно» з посиланням на картку проєкту в системі DREAM.

Якщо умовно розділити очікувану вартість між десятьма родинами, реконструкція коштуватиме в середньому 3,12 млн грн на одну сім'ю, або близько 49,8 тис. грн за квадратний метр. Водночас квартири не переходитимуть у власність переселенців — це саме тимчасове житло.

Що входить у вартість робіт

Технічне завдання передбачає комплексну реконструкцію: підрядник має відремонтувати й утеплити покрівлю та фасад, перепланувати приміщення, встановити нові вікна й двері, облаштувати підлогу.

У будівлі змонтують системи опалення, електропостачання, водопроводу, каналізації та газопостачання, а також пожежну сигналізацію, блискавкозахист, зовнішнє освітлення та благоустрій території.

Тендер охоплює і меблі з побутовою технікою: закуплять десять пральних машин і десять газових плит. Деталізували комплектацію лише для семи квартир — у документах передбачено сім холодильників, сім телевізорів і сім кутових кухонь.

Третій тендер і терміни

Від початку вересня Селидівська міська рада вже втретє оголосила торги. Першу закупівлю оголосили 5 вересня на 30,99 млн грн, але вже 8 вересня скасували через розбіжність між оголошенням і річним планом. Другу процедуру 9 вересня на 31,25 млн грн теж скасували через арифметичну помилку в річному плані.

Третій тендер оголосили 12 вересня на ті самі 31,25 млн грн. Пропозиції прийматимуть до 28 вересня, а завершити реконструкцію планують до 25 грудня 2026 року. На виконання робіт документація відводить 70 календарних днів.

Потреба значно більша за десять квартир

Цей гуртожиток на вулиці Центральній, 7-Б — не перший проєкт селидівської влади в Миколаївці. Там уже ремонтують корпуси для стаціонарного соціального догляду: після завершення робіт три відділення зможуть одночасно прийняти до 95 літніх людей та людей з інвалідністю.

Масштаб житлової потреби громади набагато більший. Мешканці подали 830 заяв щодо пошкодженого і 1578 заяв щодо знищеного житла. Реконструкція гуртожитку стала єдиним житловим проєктом Селидівської громади на 2026 рік, який дійшов до закупівлі будівельних робіт, — після того як у липні виключили два інші проєкти у Бориславі на Львівщині та Березівці на Одещині (разом 140 квартир для 240 людей).

Хто зможе отримати тимчасове житло

Квартири розраховані на переселенців саме із Селидівської громади — десять родин, орієнтовно 26 людей. Житло тимчасове: воно не переходить у власність, а надається для проживання, поки родини не вирішать питання з постійним житлом.

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