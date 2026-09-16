Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області доступні й тим, хто не має права на пенсію, але потребує постійного стороннього догляду. У Пенсійному фонді пояснили умови призначення та порядок оформлення державної соціальної допомоги на догляд.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можна оформити і без пенсійного стажу: державна соціальна допомога на догляд призначається особам, які потребують постійного стороннього догляду, навіть якщо вони не мають права на пенсію. У Пенсійному фонді України пояснили, хто може претендувати на цю виплату.

Підставою для призначення допомоги є Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261.

Хто має право на допомогу

Право на державну соціальну допомогу на догляд мають громадяни України, які постійно проживають на її території, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Ключова умова — наявність інвалідності внаслідок військової травми або відповідна група інвалідності за висновком ЛКК, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляду. Стосуються цього особи I групи, а також особи II та III групи, які за висновком ЛКК потребують стороннього догляду.

Пенсіонери за вислугу років військової служби та за спеціальними законами також можуть отримати допомогу за вислугу років — особи I групи, а також II та III групи за наявністю висновку ЛКК.

Як оформити допомогу на догляд

Для отримання виплати потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання і подати заяву разом із пакетом документів.

Серед обов'язкових документів — посвідчення особи, документ про місце проживання (довідка про реєстрацію), а також медичний висновок ЛКК або МСЕК, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді.

Допомогу на догляд виплачують щомісяця. Розмір виплати залежить від групи інвалідності й встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Як повідомляє Пенсійний фонд, заяву можна подати особисто або через уповноваженого представника. Після призначення виплата здійснюється через банківську установу або поштове відділення за вибором отримувача.

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