Євросоюз виділить додатково €500 млн на військову допомогу Україні. Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель. Загальна сума підтримки за період повномасштабної війни склала €1,5 млрд.
Тим часом Канада заявила, що виділить $1,5 млрд на зброю і фінансову допомогу для України. Про це в Twitter повідомив депутат канадського парламенту Іван Бейкер.
Уряд Канади вніс до парламенту новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачено фінансування купівлі зброї і нові кредити для України. Так, $500 млн виділили для надання в 2022-23 роках подальшої військової допомоги Україні і до $1 млрд – нових кредитних ресурсів для України.
Крім того, стало відомо, що Європейська комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн.євро в рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, оголошеної 24 січня 2022 року.
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
"Сподіваюся, тобі не буде добре": пропагандисти в паніці вже тікають з Росії
Коля Серьга розповів, як окупанти в Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренко: "І мене це добило"
Життя триває: жителям Дніпропетровщини повідомили хороші новини
Зламали дівчині все життя: у Білорусі російські солдати почали поводитися як у Бучі
"Я вдячний Європейському Союзу та Європейській комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема, за глибоке розуміння ситуації, яка склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Нагадаємо, "Це абсолютно безсовісно": Борис Джонсон дав чесну оцінку діям рф в Україні.
Як повідомляла Politeka, Зброя для України, санкції проти рф, повернення дипломатів до Києва: Зеленський звернувся до народу.
Також Politeka писала, що Вугільне ембарго, блок на активи банків і олігархів: ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти рф.