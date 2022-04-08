Західні партнери заявили про виділення додаткових коштів і озброєння для України після вторгнення Росії.

Євросоюз виділить додатково €500 млн на військову допомогу Україні. Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель. Загальна сума підтримки за період повномасштабної війни склала €1,5 млрд.

Тим часом Канада заявила, що виділить $1,5 млрд на зброю і фінансову допомогу для України. Про це в Twitter повідомив депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

Уряд Канади вніс до парламенту новий бюджет на 2022-23 роки, в яких передбачено фінансування купівлі зброї і нові кредити для України. Так, $500 млн виділили для надання в 2022-23 роках подальшої військової допомоги Україні і до $1 млрд – нових кредитних ресурсів для України.

Крім того, стало відомо, що Європейська комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн.євро в рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, оголошеної 24 січня 2022 року.

"Я вдячний Європейському Союзу та Європейській комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема, за глибоке розуміння ситуації, яка склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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