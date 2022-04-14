Вперше в історії Україну обрали до постійного форуму ООН з корінних народів, що про це відомо.

Україну вперше обрали до постійного форуму ООН з питань корінних народів (UNPFII). Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Кандидат від України - юрист-міжнародник, представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов - набрав більшість голосів учасників Форуму. Його обрали в UNPFII на 2023-2025 роки.

За словами першого заступника Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, ця подія дозволить "ще голосніше розповідати про корінних народів України – караїмів, кримчаків і кримських татар".

До речі, вперше в історії Росія не була обрана до складу UNPFII. Тут вона більше двох десятків років займала місце по регіональній групі.

Зазначимо, що постійний форум з питань корінних народів є допоміжним органом економічної і Соціальної Ради. Його мандат передбачає обговорення питань корінних народів, пов'язаних з економічним і соціальним розвитком, культурою, охороною навколишнього середовища, освітою, охороною здоров'я та правами людини.

Нагадаємо, Можна буде вибрати інше місто: яких компенсацій чекати українцям за зруйноване житло.

Як повідомляла Politeka, Російські окупанти відкрили звірячу "розвагу", перехоплення СБУ: забрало життя не одного українця.

Також Politeka писала, що У російського мільярдера конфіскували найбільшу в світі супер'яхту: ховалися мало не в кругосвітній подорожі.