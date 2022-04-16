Оцінюючи, чи може Україна отримати статус кандидата на вступ до ЄС, Європейська комісія встановить відповідність України двом основним критеріям членства в блоці. Про це в інтерв'ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасикас.

"Європейська комісія почала роботу над аналізом, на її думку, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи відповідає Україна двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія і функціонуюча ринкова економіка", - зазначив він.

За словами дипломата, Єврокомісія має намір завершити оцінку до червня. Після цього на основі оцінки комісії держави-члени повинні прийняти рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

Нагадаємо, минулої п'ятниці під час візиту до Києва глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник з приводу членства в ЄС особисто президенту Володимиру Зеленському.

За словами глави держави, Україна через тиждень готова дати всі відповіді на питання Для отримання кандидатського статусу. Як відомо, уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.

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