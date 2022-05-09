Росія скасувала повітряну частину параду 9 травня у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих зовсім не через погоду.

Як пише Politeka.net з посиланням на Центр протидії дезинформації, Кремль 9 травня повідомив, що 9 травня під час урочистостей «повітряну частину параду скасовано через погодні умови».

Цікаво, що 2020 року російські медіа писали, що рф витратила понад 540 млн рублів на «розгін хмар» для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн рублів.

Відмічається, що, за версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси.

«Тому історія про «погану погоду» - лише маніпуляція, оскільки для росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня рф на «спецоперацію» з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд», - йдеться у повідомленні ЦПД.

Тим часом у міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm повідомили, що причиною скасування авіапрольоту під час параду стала поломка літака "Судного дня", який мав стати "родзинкою" авіаційної частини.

Раніше Reuters повідомило, що Путін на параді 9 травня надішле Заходу попередження про "судний день".

Передбачалося, що над собором Василя Блаженного в Москві 9 травня пролетять надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 уперше з 2010 року, а родзинкою заходу стане повітряний командний пункт Іл-80, який називають літаком судного дня. Він призначений для того, щоб перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. У сценарії відзначення Дня перемоги Іл-80 мав стати пересувним командним центром президента РФ.

Додамо, що повітряне судно Іл-80 використовується для перевезення вищого керівництва Росії, зокрема Путіна у разі ядерної війни. Про літак відомо лише те, що він напханий купою технологій, але конкретні деталі є російською державною таємницею.

Нагадаємо, володимир путін здивував зовнішнім виглядом на параді в Москві.

Також повідомлялося, що деякі зразки військової техніки "другої армії" світу викликали напад сміху в Мережі.

Крім того Politeka.net писала, що наближений путіна видав, як його хвороба змінила настрої в Кремлі.