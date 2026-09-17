Через аварійний ремонт водопроводу майже 6 тисяч мешканців Шевченківського району Запоріжжя залишилися без води — публікуємо повний перелік будинків і графік робіт.

Відключення води у Запоріжжі цього тижня тривають — у четвер, 17 вересня, без водопостачання залишилися ще 5 964 мешканці міста. Причина — аварійні ремонтні роботи на водопроводі діаметром 400 мм.

Як повідомляє КП «Водоканал», пошкоджену ділянку виявили на вулиці Магістральній у Шевченківському районі Запоріжжя. Ремонт триватиме протягом дня — воду планують відновити до 21:00, однак комунальники закликають мешканців зробити запас води заздалегідь.

Які будинки залишилися без води

Під відключення потрапили 12 багатоповерхівок на вулиці Магістральній. Повний перелік адрес, які тимчасово лишилися без водопостачання:

вул. Магістральна, 80

вул. Магістральна, 84б, 86, 86а

вул. Магістральна, 88, 88а

вул. Магістральна, 90, 92, 92а

вул. Магістральна, 94, 96, 96а

Загалом через цю аварію без централізованого водопостачання залишилися 5 964 запоріжці.

Звідки брати воду

Щоб мешканці не залишилися зовсім без ресурсу, комунальники організували підвоз води автоцистернами. Як уточнили в КП «Водоканал», автоцистерни розмістять за двома адресами — на вулиці Магістральній, 86 та 92. Тобто люди зможуть набрати необхідну кількість води безпосередньо біля своїх будинків.

У комунальному підприємстві наголошують: ремонтні роботи аварійні, тож графік може скоригуватися залежно від складності пошкодження. Якщо все піде за планом, водопостачання відновлять сьогодні до 21:00.

Що робити мешканцям

Комунальники радять на час відключення тримати вдома запас питної води — орієнтовно 3–5 літрів на людину на добу для приготування їжі та пиття. Воду з цистерн варто набирати в чисті закриті ємності. Після відновлення подачі перші хвилини вода може бути каламутною — її слід злити, поки не піде прозора.

Варто нагадати, що це далеко не винятковий випадок: напередодні, 16 вересня, у Космічному районі Запоріжжя без водопостачання залишалися понад 3 200 абонентів. Мережі міста активно латають після низки аварій.

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