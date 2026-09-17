У ніч на 17 вересня РФ вдарила по пасажирському потягу «Одеса-Дніпро». Через атаки низка рейсів на Дніпровському напрямку прямує із затримками, а окремі поїзди збільшили час у дорозі до восьми годин.

Залізничне сполучення у Дніпропетровській області знову зазнало змін — після нічної атаки РФ низка поїздів на Дніпровському напрямку прямує із суттєвими затримками. В окремих випадках час у дорозі збільшується до восьми годин, попередили в «Укрзалізниці».

У ніч з 16 на 17 вересня російські війська завдали удару по пасажирському потягу «Одеса-Дніпро». Після цього перевізник ухвалив рішення змінити маршрути частини рейсів, щоб убезпечити пасажирів.

Найбільше зміни торкнулися поїзда №53/54 сполученням Дніпро — Одеса. Він курсуватиме резервним, безпечнішим маршрутом, через що орієнтовний час його перебування в дорозі зросте приблизно на шість годин.

Що відомо про затримки

Як повідомляє видання Sobitie з посиланням на «Укрзалізницю», через російські атаки низка поїздів на Дніпровському напрямку прямує із затримками. Пасажирам радять заздалегідь враховувати збільшення часу в дорозі під час планування поїздок.

Що робити пасажирам

Перед виїздом на вокзал варто перевірити актуальний розклад свого рейсу — у застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті перевізника або в касах вокзалу Дніпра. Для рейсів, які змінили маршрут, час відправлення й прибуття може відрізнятися від зазначеного в квитку.

У разі суттєвих затримок пасажири мають право скористатися стандартними правилами обміну та повернення квитків. Актуальну інформацію про конкретний поїзд найшвидше отримати через гарячу лінію перевізника або чат-підтримку в застосунку.

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