Заступник Міністра оборони Анна Маляр в інтерв'ю lb live розповіла про те, якою може бути кінцева мета путіна. Раніше заступник міністра зазначала, що росіян не цікавить Українська інфраструктура, тому вони так безжально її знищують. Швидше за все, путін піде далі.

За словами Анни Маляр, президент рф вже втягнув у війну і використовував Білорусь для своїх цілей, на черзі може бути невизнане в світі Придністров'я. А головною амбіцією путіна може бути повернення радянського союзу.

"Ми намагаємося з вами аналізувати з точки зору здорового глузду і здорової логіки. І ми до цього так робили. І нам здавалося, що очевидно, він буде програвати, навіщо йому втягуватися, це не так просто буде. У нього, я думаю, інша логіка. І ті амбіції, які є, які сформувалися у людини, яка там вже десятиліття при владі знаходиться, він відчуває себе лідером світу, а не лідером тільки російської федерації. І він це розглядає по-іншому", - говорить Маляр.

За її словами, швидше за все, путін відчуває в собі сили рухатися далі. І як мінімум те, що радянський союз, його розпад у свій час не дарма був названий геополітичною катастрофою, це щось, що чіпляє особисто. І це якась така особиста амбіція.

"І це ризик на сьогодні для всіх, хто був колишніми радянськими республіками. Для них, для всіх є ризик, вони повинні це розуміти", - підкреслює заступник міністра.

Нагадаємо, ЗСУ ефектно знищили гордість російської авіації, подробиці: "Мінус 16 мільйонів доларів".

Як повідомляла Politeka, "Хтось підкинув цілу сім'ю в під'їзд": відомий український актор не зміг пройти повз, кадри порятунку.

Також Politeka писала, що "Готуйся до зустрічі з Кобзоном": Лепс відправився виступати на Донбас, відео.