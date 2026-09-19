Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 20 по 26 вересня показує поступове охолодення: якщо на початку тижня вдень буде до +23°, то вже у четвер, 24 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +18°. Крім того, синоптики попереджають про можливі опади в неділю, понеділок та п’ятницю.

попередній тижневий прогноз погоди для Одещини вже попереджав про нестабільну погоду в регіоні, і нові дані Гідрометцентру це підтверджують: наступного тижня в Одеській області очікується поступове, але помітне похолодання після теплого старту.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +18° до +23°, а вночі — від +11° до +18°.

У неділю, 20 вересня, в Одеській області очікується малохмарна погода, повітря вдень прогріється до +23°, а вночі опуститься до +17°. Синоптики допускають можливі опади.

Понеділок, 21 вересня, принесе схожі умови: вдень термометри покажуть +23°, вночі — +17°, небо буде малохмарним, і синоптики знову не виключають опадів.

У вівторок, 22 вересня, погода зміниться: очікується хмарність з проясненнями, а стовпчики термометрів опустяться до +19° вдень і +14° вночі. Опадів у цей день не прогнозують.

Середа, 23 вересня, пройде без опадів, при цьому вдень утримається позначка +19°, а вночі повітря охолодиться до +13°. Хмарність — з проясненнями.

Четвер, 24 вересня, стане найпрохолоднішим днем тижня: вдень очікується +18°, а вночі — лише +11°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 25 вересня, потепліє до +19° вдень і +16° вночі, небо буде малохмарним, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Завершиться тиждень у суботу, 26 вересня, вдень повітря прогріється до +21°, вночі — до +18°, хмарність незначна, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з температурою +23°, а найпрохолоднішим — четвер, 24 вересня, коли вдень буде лише +18°. Загальний перепад температур за тиждень становить 5°. Можливі опади синоптики прогнозують у неділю, понеділок та п’ятницю.

Через нестабільну погоду й можливі опади варто мати при собі парасольку, особливо на початку та в кінці тижня. А з наближенням четверга, коли температура помітно знизиться, одягайтеся тепліше — це особливо важливо для людей похилого віку та дітей.

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