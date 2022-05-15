Про це у своєму новому зверненні попередив президент України Володимир Зеленський.
У новому відео глава держави розповів, що росіяни досі не хочуть визнавати очевидно: їх «спецоперація» зайшла в глухий кут і не має позитивного для них результату.
«Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного усвідомлення ними реальності», - підкреслив Зеленський.
Він пояснив, що реальність полягає в тому, що перебування росіян на всіх окупованих територіях України виключно тимчасове.
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«Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя», - запевнив Зеленський.
Президент також попередив самих росіян про те, що їх озлоблені солдати, які виживуть у війні з Україною, не обіцяють нічого хорошого своїй країні.
«Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло з собою назад Росію. Заберуть, бо будуть відступати. Ось чим завершиться вся гарячкова активність російських військових, яку ми бачимо зараз. І я вдячний всім українцям і українкам, що наближають цей час», - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію.
Як повідомляла Politeka, міністр Резніков попередив, якою буде нова фаза війни.
Також Politeka писала, що Зеленський назвав ім'я президента, який пропонував йому поступитися суверенітетом України.