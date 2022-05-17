Зараз Росія намагається затягнути війну, проте в інтересах України-цього не допустити.

Про це у своєму зверненні до Ради закордонних справ ЄС і генсека ООН заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, зараз основні зусилля Кремля зосереджені на спробах оточення і знищення угруповання ЗСУ в Донецькій і Луганській областях, створенні і утриманні сухопутного коридору з Росії в Крим і повної окупації півдня України.

У той же час Росія продовжує наносити ракетно-бомбові удари по окремих об'єктах в практично всіх регіонах країни. Особливо помітно збільшення числа ракетних ударів по території південно-східних областей України та Одесі.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить в затяжну фазу. Ми бачимо, як в Херсонській області, в Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - розповів Резніков.

Міністр підкреслив, що для України кожен новий день війни означає нові жертви серед військових і мирного населення, а також великі втрати для економіки. Затягування війни в Україні також загрожує світу глобальною продовольчою та міграційною кризою.

"Враховуючи це, ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території в найкоротші терміни. Не дати Росії затягнути конфлікт. Ми бачимо, що Росію можна перемогти на полі бою. Це звільнить світ від тиранії, а Європу від постійної загрози", - підкреслив Резніков.

Він додав, що допомагаючи Україні Європа забезпечує і гарантії для власної безпеки.

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