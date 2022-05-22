Президент України Володимир Зеленський висловився про можливі альтернативи статусу кандидата в Євросоюз для України. За словами глави держави, ніяких компромісів у цьому питанні бути не може.

Також Зеленський зазначив, що ті політики, хто подібні заходи пропонують, підіграють росії у війні проти України.

"Нам не потрібні будь-які можливості або доступ до тих чи інших фінансів. Це важливо для економіки України, але не потрібно нам як альтернатива кандидатству в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси, тому що це будуть компроміси не з Україною. Це буде черговий компроміс Європи з РФ. Я абсолютно впевнений, що це – тиск і вплив російських чиновників, бюрократів і лобістів" - заявив президент.

Зазначимо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про стратегічну двозначність щодо європейської перспективи України, яка присутня зараз. Дипломата обурила поведінка окремих лідерів європейських країн. Свою думку він написав на сторінці в Twitter.

"Стратегічна двозначність по європейській перспективі України, яку практикували деякі столиці ЄС в останні роки, зазнала невдачі і повинна покласти край. Це тільки підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України і зачіпають почуття українців", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Зеленський заговорив про зустріч з Путіним, як це буде: "Ось, наприклад, якби ми сьогодні...".

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