Поки Захід йде на поводі у шантажиста-путіна, війна в Україні буде затягуватися.

Про єдиний спосіб змусити кремлівського диктатора відступити розповів в інтерв'ю ТСН австрійський військовий експерт тому Купер.

Він зазначив, що зараз ЄС і НАТО продовжують діяти вкрай обережно, побоюючись погроз володимира путіна. Це позначається і на кількості зброї, яку Захід передає Україні.

"Проблема в тому, що західні уряди не сприймають ситуацію серйозно. Вони все ще піддаються шантажу путіна", - підкреслив Купер.

Він звернув увагу на істерику з погрозами, яку Росія влаштувала через закриття Литвою сухопутного коридору в Калінінград. На думку Купера, примітна реакцій ЄС і НАТО, які тут же почали переживати про можливу агресивну реакцію Кремля.

"Замість того щоб сказати: "досить. Сиди в своїй Москві і замовкни", - зазначив військовий експерт.

Купер висловив упевненість в тому, що перемогти путінську Росію можна тільки шляхом повного розгрому російської армії. А для цього потрібно відставити геополітику і зайнятися озброєнням України.

"Це єдиний спосіб змусити путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підкреслив Купер.

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