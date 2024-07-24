Видання Сointribune розповіло, що повернення Трампа може ослабити роль США в НАТО, змусивши Німеччину стати головним захисником Європи від Росії і суттєво збільшити свої витрати на оборону.

Через високі шанси Трампа на перемогу на майбутніх виборах у США, країна може розпочати вихід із НАТО. У такому разі, зіткнувшись із російською загрозою, Німеччина буде змушена проводити політику масштабного переозброєння, щоб стримувати російську агресію, пише видання Сointribune.

Переорієнтація НАТО

Сполучені Штати, раніше гарант стабільності в Європі, зараз є найбільш нестабільною великою державою світу. Ймовірне повернення Трампа на посаду президента може призвести до скорочення підтримки України та часткового відходу від НАТО та трансатлантичного альянсу.

Експерти з національної безпеки та колишні посадовці адміністрації Трампа прогнозують, що він не покине НАТО відразу, але навіть часткова відмова США від участі в НАТО суттєво послабить організацію.

У відповідь на продовження участі США в НАТО Трамп очікує від європейських країн значного збільшення витрат на оборону і проведення "радикальної переорієнтації" альянсу.

США збережуть свою ядерну парасольку над Європою, свої авіаційні бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також військово-морські сили. Водночас основні сили піхоти, танків, логістики та артилерії будуть передані від США європейським країнам.

Ця зміна значно зменшить роль Америки в європейській безпеці.

НАТО проти китайської загрози

Трамп хоче зберегти НАТО, але з більш активною участю Європи у витратах на оборону, оскільки Європа є важливим активом проти російсько-китайського альянсу.

Зниження оборонно-промислової бази, виробничих потужностей і оборонного бюджету США означає, що Америка не здатна протистояти Росії та Китаю самотужки. Китай є найбільшою загрозою, і більшість американських ресурсів повинні бути спрямовані на Східну Азію.

Повернення Німеччини?

Частковий вихід США робить Німеччину найважливішою країною Європи в економічному та військовому плані. З 83 мільйонами жителів вона є найбільш густонаселеною державою ЄС, створює понад п'яту частину ВВП ЄС і чверть його промислового виробництва.

Німеччина має високий рівень технологічної складності у виробництві та вищий рівень життя, ніж інші великі європейські економіки.

Німеччина не є лідером ЄС чи НАТО, але її велика роль і значущість означають, що без її ініціативи ці організації залишаються безкермовими.

Росія проти НАТО

Німеччина вже перебуває у стані війни, нав’язаної Росією, яка здійснює кібератаки та саботаж проти німецьких інтересів.

Німеччина повинна дати відсіч Росії або зазнати поразки. Путін не зупиниться на Україні, і Німеччина може опинитися на лінії фронту.

Чи врятує Німеччина НАТО?

Німеччина повинна взяти на себе ініціативу та виділяти на оборону не менше 4% ВВП, стати провідним постачальником озброєння Україні та захищати Європу від російської загрози. Без цього Європа ризикує роздробитися і потрапити під контроль Росії.

Джерело: Сointribune

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