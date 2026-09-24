Графіки відключення світла у Харківській області 25 вересня зачеплять низку вулиць — енергетики попередили про планові знеструмлення зранку до вечора. Місцева влада опублікувала повний перелік адрес, щоб мешканці встигли підготуватися.

Графіки відключення світла у Харківській області на 25 вересня знову торкнуться міста Люботин — комунальники анонсували тривалі планові роботи на електромережах.

Знеструмлення триватимуть у три етапи з 09:00 до 17:00, і за цей час без світла опиняться як багатоповерхівки, так і приватний сектор. Про це повідомляє Люботинська громада.

Перший, найбільший перелік адрес охоплює центральну частину міста. Без електроенергії тимчасово залишаться будинки у провулках Врожаю та Східному, на вулицях Парковий Схил, Симеренка, Слобожанська, а також на довгій вулиці Східній — тут знеструмлення зачепить понад пів сотні дворів.

Окремим блоком енергетики попередили про відключення на вулицях Державній, Філосовській, Вільній та Валерія Лобановського, де роботи триватимуть із 09:00 до 17:00. У третій черзі без світла опиняться мешканці вулиць Василя Данилевського, Василя Мови, Деповської, Леся Курбаса та Сковороди.

Під планове відключення також потрапляють садові товариства: Вітамін, Джерельце, Дорожник, Запрудне, Криничне, Почвовєд і Роднічок. Енергетики просять мешканців заздалегідь зарядити гаджети та павербанки.

Що робити під час відключення

Фахівці радять на час робіт вимкнути з розеток електроприлади, щоб уникнути перепадів напруги після відновлення живлення. Морозильні камери краще не відчиняти без потреби — так продукти збережуться довше.

Точний графік відновлення по кожній з адрес може незначно зсуватися залежно від складності ремонтних робіт, тому мешканцям варто орієнтуватися на вечірній час як орієнтовний термін повернення світла.

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