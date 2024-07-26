Заклик Тіссена до перетворення альянсу НАТО відповідно до програми MAGA був переконливо сформульований, але, схоже, спирається на амбітне бачення Дональда Трампа, а не на реалістичне.

Тіссен наводить цитати Трампа, які припускають намір посилити НАТО і покращити армію, але він не бере на увазі інші цитати, інші дії. Під час виборів 2016 року Трамп вголос ставив питання, чи потрібно нам взагалі НАТО.

Скарга Трампа на те, що країни НАТО не платять достатньо, здавалося, народилася не з бажання, щоб члени виконували свої зобов'язання, а скоріше з нетерпіння щодо альянсу.

Трансатлантичні альянси не відповідали його ізоляційним тенденціям.

Бачення Тіссена Дональда Трампа, який підтримає Україну та виступить проти Путіна, видається фантастичним. Він опускає прохання Трампа про «позику» у президента України Володимира Зеленського у 2019 році та нещодавню похвалу Трампа діям Путіна проти України як «геніальним» та «розумним».

Коли йдеться про ідею розширення НАТО в Тихоокеанському регіоні, Тіссен опускає «любов» між Трампом і лідером Північної Кореї та ентузіазм Трампа щодо конституційних змін 2018 року в Китаї, які, по суті, дозволили Сі Цзіньпіну стати «довічним президентом». ( Він сказав: «Можливо, ми колись спробуємо це зробити».)

Жодна з шести пропозицій Марка А. Тіссена щодо НАТО не була реалізована за другої адміністрації Трампа.

Нова платформа Республіканської партії, розроблена кількома союзниками Трампа, згадує НАТО лише ближче до кінця документа, що говорить про те, що відроджений альянс не є пріоритетом для передбачуваного кандидата та його республіканських посібників у Конгресі.

Трамп критикував те, скільки США витрачає на допомогу Україні, але це тому, що він вважає, що війна ніколи не мала відбутися і ніколи б не сталася за нього.

Він назвав вторгнення Росії «звірством»; сказав, що вимоги Володимира Путіна зберегти всю українську територію, яку він уже захопив, та змусити Україну відмовитися від вступу до НАТО «неприйнятними»; і наголосив, що якщо Путін не погодиться на справедливий мир, він збільшить допомогу Києву.

Джерело: washingtonpost .

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