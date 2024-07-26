Війна в Україні і президентські вибори в США домінували на саміті НАТО у Вашингтоні.

Вдалині від публічної сцени військові планувальники альянсу були зосереджені на оцінці величезних витрат на відновлення скрипучої оборони Європи.

Минулого року лідери НАТО погодили плани найбільшого за три десятиліття перегляду свого оборонного потенціалу на тлі побоювань перед російською агресією.

За лаштунками чиновники з того часу ретельно вивчають мінімальні вимоги до оборони для реалізації цих планів, які були відправлені національним урядам останніми тижнями, за словами одного військового фахівця з планування, який говорив на умовах анонімності.

Мінімальні вимоги докладно описують нестачу армій НАТО у ключових галузях, даючи приблизне уявлення про те, скільки мільярдів євро може коштувати усунення, сказав військовий стратег.

НАТО прагне перетворити ці вимоги на обов'язкові цілі для окремих урядів із забезпечення оборони Європи до осені 2025 року, коли воно проведе чергове засідання міністрів оборони.

Агентство Reuters поговорило з 12 військовими та цивільними чиновниками в Європі про секретні плани, які виділили шість областей , які альянс із 32 країн визначив як найбільш невідкладні.

До них належать брак засобів протиповітряної оборони та ракет великої дальності, чисельності військ, боєприпасів, головний біль з логістикою та відсутність захищеного цифрового зв'язку на полі бою, як показали бесіди з представниками НАТО.

Крім того, НАТО може очолити людина, яка критикує альянс – колишній президент Дональд Трамп – яка звинуватила європейських партнерів у використанні військової підтримки США.

"Незалежно від результатів виборів у США, європейським союзникам необхідно буде продовжувати нарощувати свій оборонний потенціал, боєздатність сил і запаси боєприпасів", - заявив представник НАТО.

НАТО перебуває на стадії найвищої бойової готовності з часів холодної війни, і її найпесимістичніші офіційні особи, зокрема міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, попереджають, що напад Росії на її кордони може статися протягом п'яти років.

Джерело: reuters .

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