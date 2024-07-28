Майже все складалося вдало для віце-президента Камали Гарріс у перші дні її раптової президентської кампанії.

Швидка консолідація підтримки Гарріс з боку партійних чиновників, величезний сплеск фінансових пожертвувань та сплеск ентузіазму серед партійних активістів, який змітив розпач, що охопив багатьох демократів.

Тим не менш, Гарріс залишається аутсайдером у гонці з колишнім президентом Трампом, принаймні з погляду перемоги в штатах, необхідних для здобуття більшості у колегії виборців.

Чи можуть ці зміни вплинути на три фундаментальні стратегічні рішення, які Харріс та її головні радники мають ухвалити протягом трьох з половиною тижнів до відкриття Національного з'їзду Демократичної партії 19 серпня.

Харріс повинна швидко і послідовно:

— Визначитись з вибором колегії виборців, яка визначатиме, як кампанія витрачатиме свої гроші та, що особливо важливо, свій обмежений час;

- Виберіть партнера, який допоможе задати тон кампанії і, по можливості, посилить виборчу стратегію;

— Можливо, найважливіше — вирішити, як вона хоче позиціонувати себе в політичному плані, щоб спростувати зображення її, що створюється республіканцями, як безпорадної, відірваної від реальності лібералки з Каліфорнії.

Зазвичай кампанії витрачають тижні — іноді місяці — на вивчення стосів даних, щоб ухвалити ці рішення. У Гарріс лише кілька днів.

Більше того, Гарріс та її команді доведеться робити свій вибір, більше покладаючись на інтуїцію, ніж зазвичай: дані опитувань на даний момент дають інтригуючі підказки щодо статусу перегонів, але оскільки президентська кампанія охоплює територію, що не має прецедентів в американській політиці, обидві сторони та зовнішні аналітики діють наосліп.

Джерело: latimes .

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