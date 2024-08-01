Представники американської розвідки заявили, що Росія, Китай та Іран вербують американців для поширення пропаганди на користь своїх країн напередодні президентських виборів у США.

Деякі громадяни США свідомо допомагали іноземним урядам «сіяти, просувати і додавати достовірності наративам, які є інтересами іноземних суб'єктів».

Про це заявило Управління директора національної розвідки у понеділок у своєму останньому оновленні з безпеки виборів.

Згідно зі звітом, інші громадяни США були обдурені, щоби допомагати іноземним суб'єктам.

Хоча співробітники розвідки, які спілкувалися з журналістами здебільшого на умовах анонімності, не називали імен кандидатів у президенти США, їхні коментарі ясно дали зрозуміти, що, на їхню думку, Росія намагається допомогти кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу, тоді як Іран прагне підірвати його кандидатуру

«Зокрема, російські агенти зробили зусилля щодо створення та використання мереж американських та західних «персоналів» для створення та поширення дружніх Росії наративів», — йдеться у звіті.

"Ці суб'єкти прагнуть підтримати кандидата в президенти, а також вплинути на результати виборів до Конгресу, підірвати довіру громадськості до виборчого процесу та посилити соціально-політичний поділ", - заявили в розвідувальному управлінні.

Американські розвідслужби виявили, що Росія намагалася підтримати Трампа у 2016 та 2020 роках.

Щодо Ірану, то американський чиновник заявив, що Іран хоче вплинути на вибори, як він це зробив у 2020 році, після того, як Трамп розірвав міжнародну ядерну угоду з Тегераном і ввів жорсткі санкції проти Ісламської Республіки.

Хоча Китай не прагне вплинути на результат президентських виборів, заявили американські чиновники, є ймовірність, що пов'язані з Пекіном суб'єкти можуть спробувати очорнити кандидатів, які балотуються в низовому бюлетені, які розглядаються як загрозливі для основних інтересів Китаю.

Джерело: bloomberg.

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