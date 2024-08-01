Використовуючи такі асоційовані з республіканцями терміни, як «свобода» і «дивний», лідер від Демократичної партії посилила емоційну складову своєї риторики.

Передвиборне посилання віце-президента Камали Харріс зрозуміле: вона любить свободу, а Дональд Трамп — дивний.

За тиждень, що минув з того часу, як президент Джо Байден вибув із гонки, а віце-президент став фаворитом, вона перевернула з ніг на голову передвиборчі послання демократів, додавши різкий контраст, багато в чому запозичений із типової республіканської риторики.

Замість серйознішого підходу Байдена, її кампанія в основному спирається на прості слова з потужними емоційними закликами.

У своїй першій передвиборчій рекламі вона переосмислила порядок денний Демократичної партії, зосередившись на «свободі», промовивши це слово чотири рази, щоб наголосити на своїй підтримці трудящих («свобода не просто виживати, а й просуватися вперед»).

Також вона торкнулася законів про безпеку вогнепальної зброї («свобода бути в безпеці від насильства із застосуванням вогнепальної зброї») та доступу до абортів («свобода приймати рішення щодо власного тіла»).

На випадок, якщо ви якимось чином пропустили повідомлення, хвилинна реклама налаштована на пісню Бейонсе 2016 Freedom, в якій це слово повторюється ще 10 разів.

Своєю думкою поділився Райан Тіг Беквіт, редактор інформаційного бюлетеня.

Джерело: msnbc .

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