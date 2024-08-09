Тисячі людей взяли участь у заворушеннях у Британії, вони поширилися на 22 міста.

Насильство за останній тиждень у Британії було жахливим.

Спочатку викликане вбивством трьох дітей 29 липня, заворушення набули власного життя.

Білі націоналісти нападали на мечеті, готелі для біженців, мусульманські квартали та підприємства.

Важко судити, як швидко це вигорить. Плани подальших дій, які цього разу спрямовані проти імміграційних адвокатів, циркулюють серед агітаторів у додатках для обміну повідомленнями, таких як WhatsApp і Telegram.

У певному сенсі насильство та неоднозначна реакція на нього деяких політиків нагадують ранні спалахи вкрай правої жорстокості. Але за своїми масштабами та організацією воно вказує на щось нове.

Якщо в минулому вкрай праві були організовані через інститути з лідерами, організаційними структурами та списками членів, то тепер це набагато вільніше сузір'я впливових осіб та мереж.

Його провідна постать — Стівен Якслі-Леннон, 41-річний колишній футбольний хуліган із Лутона, який використовує псевдонім Томмі Робінсон.

27 липня він залучив 30 000 осіб на мітинг у Лондоні, де оратори змішували справжні місцеві проблеми, наприклад, щодо розташування готелів-притулків, з дикими теоріями про те, що Великобританія є «окупованою країною».

Хоча він не брав участі у недавніх заворушеннях, він використав велику аудиторію у соціальних мережах, щоб розпалити їх.

Як все може розвиватись далі?

Один із сценаріїв полягає в тому, що жорстка судова реакція дасть бажаний ефект, і, можливо, за допомогою дощу заворушення.

На попередній посаді директора державних звинувачень Кейр Стармер, нині прем'єр-міністр, допоміг ув'язнити майже 1300 осіб, які брали участь у лондонських заворушеннях. Судові розгляди вже розпочалися.

Інший сценарій у тому, що заворушення триватимуть чи мутируют. Фокус може зміститися на масові мітинги або на протести проти тих, хто зазнав судового переслідування.

Потрібно більше часу, щоб зрозуміти, як ці заворушення сформують майбутнє правих.

Джерело: economist .

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