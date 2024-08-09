Під керівництвом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана нова вкрай права євроскептична група "Патріоти Європи" стала третім за величиною блоком у Європейському парламенті.

Успіх ініціативи Орбана – визначне досягнення. Угорському лідеру вдалося реорганізувати вкрай праві Європи навколо власного іміджу та іміджу своєї партії «Фідес», яка була зведена до політичного аутсайдера після виходу з правоцентристської групи Європейської народної партії у 2019 році.

Створення групи «Патріоти» демонструє, що Орбан набагато менш ізольований, ніж передбачалося, і здатний створити коаліцію однодумців, які поділяють його стратегічну мету — створення «Європи національних держав».

Це говорить про те, що вкрай праві групи в ЄС більш, ніж будь-коли, прихильні до цього бачення. І вони являють собою прямий виклик прагматичнішому популізму, який підтримує прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Орбан

Орбан зміцнив свій альянс із французьким Національним об'єднанням, найбільшою вкрай правою партією на континенті, незважаючи на те, що їй не вдалося отримати більшість на позачергових виборах у країні.

Аналогічним чином, голландська вкрай права Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса також перейшла до «Патріотів» із колишньої вкрай правої групи парламенту — «Ідентичність і демократія» — після перемоги на минулорічних виборах у Нідерландах та першого входу до коаліційного уряду.

Проте ця консолідація не змінить повною мірою баланс сил у парламенті і навряд чи вплине на політику ЄС — принаймні в короткостроковій перспективі.

Центристські проєвропейські партії зберегли значну більшість у Брюсселі.

Джерело: politico.

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