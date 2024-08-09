Під керівництвом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана нова вкрай права євроскептична група "Патріоти Європи" стала третім за величиною блоком у Європейському парламенті.

Успіх ініціативи Орбана – визначне досягнення. Угорському лідеру вдалося реорганізувати вкрай праві Європи навколо власного іміджу та іміджу своєї партії «Фідес», яка була зведена до політичного аутсайдера після виходу з правоцентристської групи Європейської народної партії у 2019 році.

Створення групи «Патріоти» демонструє, що Орбан набагато менш ізольований, ніж передбачалося, і здатний створити коаліцію однодумців, які поділяють його стратегічну мету — створення «Європи національних держав».

Це говорить про те, що вкрай праві групи в ЄС більш, ніж будь-коли, прихильні до цього бачення. І вони являють собою прямий виклик прагматичнішому популізму, який підтримує прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Орбан зміцнив свій альянс із французьким Національним об'єднанням, найбільшою вкрай правою партією на континенті, незважаючи на те, що їй не вдалося отримати більшість на позачергових виборах у країні.

Аналогічним чином, голландська вкрай права Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса також перейшла до «Патріотів» із колишньої вкрай правої групи парламенту — «Ідентичність і демократія» — після перемоги на минулорічних виборах у Нідерландах та першого входу до коаліційного уряду.

Проте ця консолідація не змінить повною мірою баланс сил у парламенті і навряд чи вплине на політику ЄС — принаймні в короткостроковій перспективі.

Центристські проєвропейські партії зберегли значну більшість у Брюсселі.

Джерело: politico.

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