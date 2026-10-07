Початок опалювального сезону 2026 у Житомирській області залежатиме від погоди та готовності теплопостачальної системи.

Початок опалювального сезону 2026 у Житомирській області у Житомирі під загрозою, якщо найближчим часом не розблокують рахунки КП «Житомиртеплокомуненерго».

Про це 6 жовтня на позачерговій сесії міської ради повідомив керівник підприємства Дмитро Рогожин.

За його словами, місто має отримати необхідні обсяги газу після укладання договору з «Нафтогаз Трейдинг». Пакет документів уже підготували. Депутати також погодили відповідну угоду.

Ціна блакитного палива для населення становить 8,82 гривні за кубометр. Для бюджетних установ — 16,39 гривні. Інші споживачі платитимуть 17,59 гривні. Остання сума може змінюватися щомісяця залежно від ринку.

Підготовку міської системи до холодів ускладнив арешт рахунків. Їх заблокували 24 квітня через борги за газ. Через це частину робіт виконували із відтермінуванням платежів постачальникам.

Основні котельні підготували до роботи ще влітку. Нині фахівці завершують ремонт кількох ділянок мереж і працюють із власниками будівель.

Втім, проблема залишається. Якщо рахунки не розблокують, Початок опалювального сезону 2026 у Житомирській області може опинитися під загрозою. Рогожин каже, що перемовини тривають і вирішити питання планують протягом одного-двох тижнів.

Обладнання та працівники

Для стабільної роботи взимку підприємство встановлює когенераційні установки й генератори. Частину обладнання передали міжнародні партнери. Зокрема, USAID надало котли, а Швейцарія — генератори.

Є й кадрова проблема. На зимовий період потрібно набрати до 150 сезонних працівників. Зараз бракує близько 20 людей. Найбільше потрібні оператори котелень та спеціалісти для запуску й перезапуску обладнання.

Чи зміниться тариф

Для населення вартість тепла залишиться на рівні тарифу, який діє з 2017 року. Водночас витрати підприємства зросли через дорожчі воду, електроенергію, розподіл газу та оплату праці.

Рогожин не виключає, що через це підприємству знадобиться фінансова підтримка з міського бюджету. Водночас мешканці громади останні три роки справно оплачують тепло. Наразі заборгованості населення перед підприємством немає.

Єдиної дати старту опалення для всієї України немає. За правилами, сезон починають не пізніше ніж після трьох діб із середньою температурою +8 °C або нижче. Остаточне рішення ухвалює місцева влада.