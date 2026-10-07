Графіки відключення світла в Харківській області 8 жовтня передбачають знеструмлення частини населених пунктів Харківського району. Обмеження діятимуть з 09:00 до 17:00, повідомляє офіційний сайт міста Люботин.

Інформацію оприлюднили 5 жовтня. Під обмеження потраплять окремі адреси в Люботині, Мищенках, Нестеренках, Санжарах та Манченках.

У Люботині зазначена вулиця Медвежий. У Мищенках електроенергії не буде на частині Вільшанської, Весняної, Вишневої, Космічної, Літньої, Мічуріна, Мирної, Протонівської, Степової та Широкої. Також до переліку внесли Весняний провулок.





У Нестеренках обмеження стосуватимуться вулиць Олени Пчілки, Дарвіна, Леніна, Набережної та Полтавського шляху. Також йдеться про Набережний та Олени Пчілки провулки.

Найбільший перелік адрес зазначений для Санжарів. Тут обмеження охоплять Кільцеву, Спортивну, Травневу та Зернову вулиці. Також у списку — Спортивний, Травневий і Пшеничний провулки та Травневий тупик.

Графіки відключення світла в Харківській області 8 жовтня також передбачають обмеження для Манченків. У селищі зазначені вулиці Культури, Руслана Шимона, Центральна, Івана Богуна, Бібліотечна, Дачна, Залізнична, Затишна, Коцюбинського, Лесі Українки, Мерчанська, Покровська, Полтавська, Сковороди, Сливова, Торгова та Шевченка. Окремо вказані кілька провулків і в'їздів.

До переліку також увійшли окремі адреси в селищах Травневе та Ударне, а також садове товариство «Смородське-1» у Смородському.

Знеструмлення заплановане на 8 жовтня з 09:00 до 17:00. Водночас час відновлення електропостачання може залежати від перебігу робіт.

Перед початком обмеження мешканцям радять врахувати період без електрики та заздалегідь зарядити необхідні пристрої.

