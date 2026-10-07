Графіки відключення світла в Кіровоградській області 8 жовтня пов'язані з проведенням технічного обслуговування електромереж, повідомляє Кіровоградобленерго.

Обмеження заплановані з 08:00 до 17:00. Роботи торкнуться кількох вулиць та провулків міста.

Зокрема, електропостачання тимчасово припинять на окремих адресах вулиці Абрикосової: будинки 13/58, 17/38, 18, 18А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А та 26.

Також у списку — будинок 95/66 на Преображенській. На Тараса Карпи обмеження стосуються будинків 152/38, 154–167, 169, 171, а також адрес 4а та 7/9.

Окремо вказаний Балківський провулок. До переліку потрапили будинки від 3 до 41, зокрема 4а, 15/160, 22а та інші зазначені адреси.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області 8 жовтня охоплюють і значну частину Архітектора Паученка. Тут роботи заплановані біля будинків 106, 108–130, 130/1, 130а, 132 та 134, а також за іншими адресами з оприлюдненого списку.

Без електрики можуть залишитися окремі споживачі на Гоголя: будинки 109, 156/54, 160, 165, 175, 177 та 179.





Найбільший перелік адрес припадає на Олександрійську. У ньому — будинки від 28 до 81, зокрема 28а, 29/119, 30/143, 31/120, 32/170, 45а, 47/159, 60/16, 63а, 71/158, 77 К18 та 81а.

Також роботи зачеплять Олександрійський тупик — будинки 2, 4, 6, 6а, 8, 10–13 та 17. У провулку Олександри Єфимовської зазначені адреси 7/9, 8, 10–13.

Причина обмежень — технічне обслуговування. Зазначений період робіт — 8 жовтня з 08:00 до 17:00. Мешканцям цих адрес варто заздалегідь подбати про заряджені телефони та інші необхідні пристрої.