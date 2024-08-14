Фізично голос Трампа навіть здавався трохи тим під час його розмови з Маском.

Події розвивалися так швидко, що, можливо, вперше з того часу, як він справді увійшов у політичну сферу, Трамп намагається повернути собі загальну увагу, доходячи до того, що схиляється до деяких справді божевільних ідей, таких як таємний план Байдена по поваленню Харріс заради висування.

«Ми ніколи не отримуємо визнання», — сказав Трамп під час двогодинної сесії, в якій не було тієї родзинки, яка була відмінністю його мітингів, які донедавна були найбільшою принадою в політиці.

Тепер ця честь дістається Харріс та її напарнику Тіму Уолзу, які обнулили гонку та обігнали перевагу Трампа у горезвісній політичній "касі".

Доля Трампа тепер здається такою ж слабкою, якою вона була, коли він прокинувся в день виборів 2016 року, чекаючи на поразку. І, звичайно, самовпевнений Трамп явно не знає, як це виправити.

Трамп виявляє, що повертається до своїх повторюваних тем про те, що іммігранти, які приїжджають до Сполучених Штатів, приносять «заразні хвороби» і злочинність, в даний час їх загальна кількість становить 20 мільйонів і може зрости до 60 мільйонів, якщо переможе Харріс, та їх вивантажують із в'язниць, виправних установ та психіатричних лікарень. (Ніщо з цього не відповідає дійсності.)

Він наголосив «злочинців, порівняно з якими наші злочинці виглядають добрими людьми». І він продовжував просувати свої спростовані твердження про те, що Харріс сама могла б в односторонньому порядку закрити кордон.

Джерело: time .

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