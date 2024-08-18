Віце-президент Камала Харріс виступила зі своїм економічним планом «зі зниження витрат для американських сімей».

Вже багато галасу навколо її пропозицій боротися з корпоративним ціновим маніпулюванням, знизити податки для сімей з дітьми і запропонувати 25 000 доларів як допомогу тим, хто вперше купує житло. І це лише деякі з ідей.

Хорошу, погану та загальну картину обсулили колеги-колумністи Едуардо Портером та Меган МакАрдл.

Президент Джо Байден обіцяв, що неймовірно повернути багато робочих місць в обробній промисловості . Харріс обіцяє, що ще більш неймовірно, просто наказати речам бути іншими, ніж вони є.

"Я зіщулився, спостерігаючи, як розумні коментатори, які знають краще, вдають, що, можливо, в цьому плані піднімання цін щось є.

Наприклад, хто може насправді сказати, чи викликана інфляція надлишком грошей, що хлюпають за системою, чи корпоративною жадібністю? Потрібно вислухати обидві сторони!", - заявив Меган МакАрдл.

Розширений дитячий податковий кредит звучить як гарна ідея! Харріс сильно розраховує на «популярність».

Це цікаве питання — чи це виграшна економічна платформа? Деякі стверджують, що більшість цих політик не буде прийнято, але це хороше посилання, щоб перемогти Дональда Трампа.

Частина плану, що з ціноутворенням, є особливо цікавим прикладом. Очевидно, що в Америці багато ненависті до найвищих цін. І багато хто звинувачує в цьому компанії. План Харріса щодо цього досить туманний.

Очевидно, що план Харріс намагається впоратися з глибоким гнівом щодо високих цін. Але чи веде цей план останню битву?

Опитування щодо піднесення цін хороші в абстракції, і виборці не дотримуються незрозумілих економічних аргументів. Але в минулому вони часто доводили, що мають здоровий скептицизм щодо легких обіцянок.

Джерело: washingtonpost .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як війна йтиме до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні погрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.