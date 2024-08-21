Для демократів страх перед «спойлером» третьої сторони стає все більш серйозним.

З посиленням президентських кампаній кілька таких кандидатів зіштовхнулися із відволіканням на судові позови, які намагаються завадити їм брати участь у виборах у деяких штатах.

Останніми днями група, пов'язана з демократами, заперечила право Роберта Ф. Кеннеді-молодшого бути у виборчому бюлетені в Пенсільванії, Нью-Йорку та Іллінойсі, сподіваючись перешкодити своєрідному незалежному кандидату.

Для демократів страх перед «спойлером» третьої сторони стає все більш серйозним, особливо в шести або семи штатах, що вагаються, які визначать результат виборів.

Припущення про те, що кандидати від третьої партії шкодять демократам, може бути вже невірним.

Опитування, проведене YouGov у період з кінця травня до початку липня, коли Байден був передбачуваним кандидатом від Демократичної партії, показав, що Кеннеді набирає 3,8% голосів виборців, які заявили, що підтримують Байдена у 2020 році.

Але в опитуванні YouGov з того часу, як Харріс стала кандидатом від Демократичної партії, це число скоротилося більш ніж удвічі. Кеннеді тепер набирає більшу частку голосів виборців Трампа у 2020 році, ніж виборців Байдена.

Історично опитування мали тенденцію перебільшувати силу третіх партій. Можливо, респонденти використовують можливості третіх партій, щоби висловити невдоволення своєю власною партією.

Це може допомогти пояснити, чому багато виборців повернулися до демократів з того часу, як Харріс стала кандидатом.

Джерело: economist .

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