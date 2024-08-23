З того часу, як Харріс стала кандидатом у президенти від Демократичної партії, багато що в підході кампанії до перемоги над Трампом змінилося.

Однак еволюція риторики є однією з найзначніших, оскільки вона перевизначає ставки в гонці і дає демократам новий бойовий клич, який, за словами політичних діячів, з більшою ймовірністю знайде відгук у виборців.

Там, де Байден зловісно попереджав, що Трамп є фундаментальною небезпекою для майбутнього конституційної республіки Америки, Харріс схилилася до терміну, який краще відповідає більш оптимістичному і оптимістичному тону, який вона прагнула поставити.

Його також можна застосувати до низки питань з більш відчутним впливом на повсякденне життя людей, включаючи аборти, освіту, контроль за зброєю та економіку.

Байден вважав, що заклик захищати демократію спонукає виборців обрати його, а не Трампа, як вони зробили 2020 року. Це послання також відіграло важливу роль в успіху демократів на проміжних виборах 2022 року, коли вони дали відсіч кандидатам-республіканцям у ключових штатах, які повторювали брехню Трампа, заперечуючи результати перегонів 2020 року.

Але напередодні виходу Байдена у липні опитування показали, що він значно відстає, а послання демократії не прорізається.

Представник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що кампанія Харріс не запропонувала жодних рішень або політичних ідей для виправлення проблем, з якими стикається Америка сьогодні. Все, що вони мають, — це безглузді гасла та приємні банальності, позбавлені змісту і, зрештою, реальності».

Трамп, який сказав, що стане диктатором з «першого дня», неодноразово стверджував, що він є справжнім захисником демократії, оскільки він бореться з переслідуваннями, які є рівносильними «втручанню у вибори».

Джерело: washingtonpost .

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