Незважаючи на хвилювання на Національному з'їзді Демократичної партії, кампанія Камали Харріс, як і раніше, представляє її як аутсайдера.

Віце-президент Камала Харріс виступила на Національному з'їзді Демократичної партії з імпульсом, який наростав протягом її короткої кампанії.

Однак, оскільки до дня виборів залишилося трохи більше двох місяців, перемога Харріс все ще далека від визначеності.

Її команда представляє її кандидатуру як аутсайдера, і протягом усього з'їзду низка виступаючих наголошувала, що боротьба буде, як і раніше, важкою.

"Енергія хороша, але її потрібно спрямувати на благо, тому що невикористана енергія не завжди виявляється гарною енергією в політиці", - сказав Антхуан Сірайт, стратег-демократ з Південної Кароліни.

Ось п'ять перешкод, які доведеться подолати кампанії Харріс, коли гонка почнеться всерйоз.

Жорсткі опитування в штатах, що вагаються.

Харріс отримала невелику перевагу в опитуваннях за останні тижні, залишивши її попереду колишнього президента Дональда Трампа на національному рівні і в більшості штатів, що вагаються. Але стратеги обережні щодо того, чи зможе вона зберегти траєкторію.

Харріс досі не ходив на співбесіду.

Незважаючи на обіцянку на початку цього місяця «запланувати» інтерв'ю до кінця серпня, яке тепер настане за кілька днів, досі немає жодних публічних планів її першого засідання як кандидат від Демократичної партії.

Дебати дебати.

Президентські дебати з Трампом, білим чоловіком, який майже на 20 років старший за неї і має історію неприємних спалахів емоцій, — чудова нагода для Харріс протиставити себе колишньому президентові і знову уявити себе загальнонаціональній аудиторії.

Підтримка Трамп з боку білих чоловіків.

Харріс матиме значення кожен голос — і вона все ще відстає від деяких великих груп.

Де політика?

Досі кампанія Харріс була не надто присвячена конкретній політиці, що ускладнювало їй маневрування навколо нападок республіканців, які вважають її надто прогресивною та непередбачуваною.

Джерело: politico .

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