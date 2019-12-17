Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

В цей раз знаменитість виставила трепетне архівне фото зі старшою донькою Євою, зроблене на фотосесії вже більше 4 років тому, присвяченій новорічних свят. Так, Світлана разом з Євангеліною позували сидячи на сходинках біля величезної і пухнастої ялинки, прикрашеної різними новорічними декоративними елементами. Мама і дочка приміряли на себе милі і блискучі вечірні вбрання.

"свято до нас поспішає....😍", - коротко підписала Лобода. Шанувальники не залишилися байдужі:

«З наступаючим і Єва Світлана Сергіївна !✨✨✨✨✨✨✨✨», «😱😱😱🙏🙏🙏🙏Яке домашнє фото», «🤗🤗🤗🤗Клас», «😍😍😍 Евуся яка маленька))», «Класна фотографія», «Які гарні🙏☺️🔥», «Боже, яка красуня😍😍❤️🔥», «З наступаючим ♥️❤️🕊», «Класна фотка🔥», «Евочке скільки на фотці?😍😍 пончик😙😙», «Дуже красива матуся і доча, найкращі наші 😍🔥», «На Тілля схожа 😅😍☺️».

До цього співачка опублікувала новий промо-ролик на своїй сторінці в Instagram. На Світлані шуба чорного кольору, довгі червоні нігті, помада в тон нігтів, а також яскраво нафарбовані очі золотими тінями. З аксесуарів на Лободі видно лише одну масивну сережку золотого кольору.

«#SOLDOUT В мережі!! Качай у шапці 👆 А який трек тобі сподобався найбільше??», – пише Світлана під роликом.

Також раніше артистка показала нові фото, зроблені з радіо-студії, і розповіла фанатам, що вже зовсім скоро відбудеться презентація її нового альбому. Як видно на фото, на інтерв'ю зірка прийшла в досить відвертому вбранні – на ній темний картатий брючний костюм, під піджаком якого тільки короткий чорний топ.

Волосся Світлани зібрані в недбалий пучок на маківці, а на очах темні окуляри. Варто відзначити, що останнім часом Лобода дуже часто з'являється на публіці в сонцезахисних окулярах, навіть у приміщенні.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

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