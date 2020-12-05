Українська співачка болівійського походження і підопічна Потапа Мішель Андраде підкорила шанувальників новим образом

24-річна співачка і телеведуча постала перед фоловерами з новою зачіскою і новим кольором волосся, передає Politeka.net з посиланням на сторінку телеканалу "1+1" в соціальній мережі Instagram.

На одному з опублікованих знімків Мішель позує зі своїм традиційним кольором волосся, а на другому в її волоссі видно бордові пасма.

У підписі до фото автор поцікавився, який з образів йде Мішель більше, і думки користувачів розділилися. Одні в захваті від традиційної зачіски, інші ж залишилися дуже задоволені перетворенням красуні.

Сама Мішель зізналася, що це її перше фарбування.

"Плагіат Чарлі", "обидва образи дуже незвичайні! 👍", "О, Як незвично! Я її не впізнала!", "Вона в будь-якому амплуа божественно красива ♪ це найкрасивіша дівчина на планеті!", "Прикольна мала🔥 💖", – пишуть в коментарях.

Раніше Андраде посвітила пружним тілом, вбравшись в крихітне бікіні. Знімки знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Еммм ... що? XXL! Чорт, так!" – йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Андраде позує, елегантно вмостившись в кріслі і спокусивши при цьому поглядом.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті: "Яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри: "Хороша чортівка".

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