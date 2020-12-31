Корейська модель, а також діджей, Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, одягла топік з глибоким декольте

Зірка похвалилася формами в спокусливому вбранні, пише Politeka.net. Модель активно порухалася на камеру, виблискуючи пишними грудьми в декольте.

Кім Лі підспівувала пісню, танцюючи й показуючи всю свою перевагу. Топік ледь утримував бюст від того, щоб той не здався перед глядачем.

Завдяки довжині топіка, оголився ідеальні прес брюнетки.

Красива хвиля з волосся прикривала одну сторону обличчя, модель посміхалася на одному з кадрів.

За кілька годин кадри зібрали тисячі лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці хороші відгуки про її пластику і розкішний образ.

"Хочеться доторкнутися до такої красуні", - написав один із коментаторів.

Зараз на сторінку моделі підписані 528 тисяч осіб, які не обходять стороною пости зірки.

Раніше ми писали, що Кім Лі позувала з томним поглядом, застигнувши перед камерою.

«На місії з баченням", - коротко йдеться в підписі.

Це стало причиною "дикої" реакції з боку її шанувальників. Користувачі мережі написали артистці масу компліментів, яких вона гідна.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі позує в чоботях з вирізами й мереживній білизні. Красуня влаштувалася зручно на дивані і підняла одну ніжку, виблискуючи достоїнствами тіла. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ модель доповнила невеликим макіяжем. Ручками зірка прикрила зону бікіні, але це не зробило знімок менш пікантним.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

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