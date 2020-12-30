Модель показала все на пляжі

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася ідеальними формами в крихітному бікіні

Кім постала в рожевому купальнику, пише Politeka.net. Зірка постійно демонструє свої ефектні форми, користуючись будь-яким випадком. Користувачі Мережі згадують найефектніші образи Кім, розміщуючи відповідні фото в Instagram.

Так, в одному з фан-аккакунтів з'явилося фото красуні в крихітному купальнику. Модель побалувала своїми об'ємами під маленькими клаптиками тканини, які ледь утримували бюст.

Здавалося, що відома красуня намазалася якимось лосьйоном, щоб її форми ефектно блищали на сонечку.

Крім того, не можна було не помітити тонку талію.

Грайлива брюнетка виставила язик, дивлячись в камеру.

За годину пост зібрав майже 300 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі зізналися, що люблять фото Кім в бікіні більше всіх.

"Розжарила до межі", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала білосніжній футболці, яку підняла для ефектного кадру. Зірка посвітила пружним животиком і стрункою талією.

Біла тканина обтягнула і підкреслила великі груди знаменитості.

Кардашьян нагнулася, виставивши пружні сідниці назад. Красуня була в стрінгах, тому погляду постала п'ята точка у всій красі.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в білому топі й лосинах. Красуня лежала серед снігу без взуття, а волосся зібрала в довгу косу. Зйомка проходила вночі, але модель виблискувала серед білого покриву. На другому кадрі зірка вже лежала в костюмі з декольте, а на ногах можна побачити тепле взуття.

Нагадавши, томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.