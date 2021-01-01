Корейська модель, а також діджей, Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, вивалила бюст в незвичному вбранні

Спокусниця регулярно виставляє напоказ свої соковиті форми, якими гріх не похвалитися, пише Politeka.net.

Цього разу знаменитість постала біля дзеркала, роблячи селфі направивши на нього телефон.

Брюнетка була в незвичному вбранні, схожому на відверту сукню. Кім в глибокому декольте до пупка, блиснула пишними достоїнствами, які грайливо визирали з нього.

Тонка талія і плоский живіт - також виглядають неймовірно, аж дух захоплює.

Модель розпустила волосся з великими хвилями, і поклала його набік. Вона дивилася в телефон, відкривши пухкі губи.

Фото вийшло одночасно ніжним і гарячим, чого, мабуть, і домагалася зірка.

Кадр не отримав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, але 100% відгуки на нього в особистому листуванні були захопленими.

Раніше ми писали, що корейська Кардашьян активно порухалася на камеру, виблискуючи пишними грудьми в декольте.

Кім Лі підспівувала пісню, танцюючи й показуючи всю свою перевагу. Топік ледь утримував бюст від того, щоб той не показався перед глядачем.

Завдяки довжині топіка, оголився ідеальний прес.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі для однієї з приватних вечірок вибрала образ дорослої Барбі, одягла незвичну білу перуку, крихітне рожеве плаття з латексу і вразила яскравим макіяжем.

Користувачі мережі прийшли в захват від краси неймовірної спокусниці й похвалили її за такий образ, що зачаровує.

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