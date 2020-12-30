Британська супермодель Демі Роуз вляглася в крихітному бікіні ледь не впустивши груди

Спокусниця в підлітковому віці мріяла схуднути, але, навчившись себе любити, вона відкинула всі комплекси, пише Politeka.net.

Тепер модель балує своїх шанувальників сміливими фото, на яких показує пишні форми.

Цього разу Демі постала в золотому бікіні, яке ледь приховувало від поглядів найінтимніше. Великі груди ледве вмістилися в крихітних трикутних клаптиках тканини. Найтонші бретельки натягнулися на тілі Роуз, впиваючись в шкіру.

Красуня завершила образ красивою пов'язкою на голові.

Зірка злегка вигнулася, показуючи свої вигини в маленькому бікіні.

Модель пристрасно подивилася в камеру, відкривши губи.

Фото з'явилося в одній з фан-груп гарячої бестії. Аккаунт тільки набирає популярність, тому знімок не зібрав багато лайків і коментарів.

"Великі ягідки", - написав один з шанувальників.

Однак подібні пости на сторінці знаменитості моментально збирають тисячі лайків.

Раніше ми писали, що Демі Роуз постала в крихітному бікіні. Останнє було з прозорими вставками, що надавало образу ще більшої пікантності.

Красиві намистинки на ліфчику ефектно виглядали на пишних грудях.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала перед шанувальниками в тісному купальнику, який ледь витримує вагу її великих «ягідок». При цьому шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши кадри в каруселі сторіс.

"Єдині солодощі, до яких я пристрастилася, це асаї, а моє грішне задоволення - арахісове масло", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер