Французька модель Тілан Блондо, яка володіє титулом найкрасивішої дівчинки в світі, похвалилася обновкою
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 19-річна красуня опублікувала знімок, на якому позує з новою сумочкою від легендарного бренду Рrada, передає Politeka.net.
На чорно-білому фото дівчина позує в чорній кофті з довгим рукавом і з білою сумочкою на плечі. Волосся Тілан зібране, підкреслюючи красиву форму голови і шиї, а на обличчі – ледь помітний макіяж.
"Нова улюблена сумка", – коротко підписала знімок модель.
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Фото зібрало понад 59 тисяч лайків, а користувачі не пошкодували емодзі в коментарях, висловлюючи своє захоплення.
Правда, знайшлися і ті, хто дорікнув модель дорогою покупкою.
"Ціна сумки могла буквально нагодувати 6 + дітей цілий рік в Африці. Я почав з годування 1, а тепер годую 10 на рік, але згодом буду годувати більше. Чому? Ви можете запитати ... тому що я вирішив", – написав один з користувачів.
Відзначимо, що на офіційному сайті бренду така сумка коштує 1990 доларів.
Раніше ми розповідали про те, що Блондо спокусила "хижим" поглядом зблизька.
На фото в соцмережі модель позує в сорочці, демонструючи на камеру "хижий" погляд у всій красі. Доповнити образ знаменитість вирішила крихітними сережками і практично непомітним макіяжем.
Незважаючи на те, що фотографії не були як-небудь підписані, шанувальники Блондо були в "дикому" захваті від побаченого.
Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі в дірявому одязі вразила наповал зухвалою красою.
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