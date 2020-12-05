Французька модель Тілан Блондо, яка володіє титулом найкрасивішої дівчинки в світі, похвалилася обновкою

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 19-річна красуня опублікувала знімок, на якому позує з новою сумочкою від легендарного бренду Рrada, передає Politeka.net.

На чорно-білому фото дівчина позує в чорній кофті з довгим рукавом і з білою сумочкою на плечі. Волосся Тілан зібране, підкреслюючи красиву форму голови і шиї, а на обличчі – ледь помітний макіяж.

"Нова улюблена сумка", – коротко підписала знімок модель.

Фото зібрало понад 59 тисяч лайків, а користувачі не пошкодували емодзі в коментарях, висловлюючи своє захоплення.

Правда, знайшлися і ті, хто дорікнув модель дорогою покупкою.

"Ціна сумки могла буквально нагодувати 6 + дітей цілий рік в Африці. Я почав з годування 1, а тепер годую 10 на рік, але згодом буду годувати більше. Чому? Ви можете запитати ... тому що я вирішив", – написав один з користувачів.

Відзначимо, що на офіційному сайті бренду така сумка коштує 1990 доларів.

Раніше ми розповідали про те, що Блондо спокусила "хижим" поглядом зблизька.

На фото в соцмережі модель позує в сорочці, демонструючи на камеру "хижий" погляд у всій красі. Доповнити образ знаменитість вирішила крихітними сережками і практично непомітним макіяжем.

Незважаючи на те, що фотографії не були як-небудь підписані, шанувальники Блондо були в "дикому" захваті від побаченого.

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