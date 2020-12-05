Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", розсмішила своїх шанувальників архівними кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала відео, на якому показала, як осоромилася, відкриваючи пляшку шампанського, передає Politeka.net.

На записі зірка з подругою вирішили відкрити ігристий напій, і цю почесну місію взяла на себе Катерина.

"Треба, щоб бахнула, чи щоб трохи?", – запитує вона?

"Щоб трохи. Якщо що – підзвучиш", – звучить у відповідь.

І в цей момент Катерина відкрила пляшку зі звуком, який більше нагадував не хлопок від пробки, а дещо непристойне. Такий поворот викликав регіт в обох учасниць процесу.

"Це точно було шампанське?", – запитує зі сміхом подруга Нікітіної.

"Я дуже люблю відкривати шампанське це правда☺ цей # архів я знайшла в своєму телефоні!!😂 І вирішила що все, що у мене викликає посмішку, ви зобов'язані побачити!!!😅 😂 🌚 Котики, як там ваша субота!?", – підписала публікацію актриса.

"Ахахаха, звичайно, пам'ятаю, і пора повторити😈", – написала в першому ж коментарі друга героїня відео, яку на кадрах тільки чутно.

"Скромненько так відкрила👍 😅", "Катя ти незрівнянна 😄 😄 💞 твій сміх викликає взаємну реакцію❤️", "ппц як Катя хоче випити, що замучила пляшку😂 👏", – зазначають фоловери.

Всього за першу годину після публікації кумедне відео зібрало понад три тисячі лайків.

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