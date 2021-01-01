Відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret продемонструвала свою стрункість в купальниках
Красуня народила двох дітей, але хіба це скажеш по її неймовірній фігурі, пише Politeka.net. Зірка хвалиться своїми ідеальними формами в різних купальниках.
Цього разу знаменитість записала відео, в якому стрибає на пляжі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Свейнпол одягла два купальника однакового кольору. Один обтягнув її струнку талію і підкреслив красиві груди, а інший - бікіні - своїми трикутними клаптиками тканини виділив бюст, а лямки обтягнули тіло. Крихітні плавочки трималися на найтонших лямках, які сіли вище стегон.
Пружні сідниці і стрункі ніжки також магнітили погляди.
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
"Вагітна" Осадча видала незвичайну таємницю Горбунова: "Дитина і мама будуть шоковані"
Тіна Кароль здивувала жорсткою відповіддю на претензії Полякової: "Не дай Бог почути, що на твоєму концерті..."
Таємна дружина Олега Винника вразила фігурою в рожевій сукні Барбі: "Таюне, ви сама як..."
Одеситка у відвертому одязі влаштувала брудні танці біля ялинки на Думській, відео: "Я хочу..."
Відео було записано на пляжі, а ефектна блондинка красиво рухалася.
"🌴 💃 🌴 аяяяяй! Танцюю, мій вихід з 2020 року. Що б не було далі. Всім щасливого Нового року", - написала зірка.
За 10 годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато повідомлень. Користувачі мережі висловлювали своє захоплення формам зірки.
"Ідеальна фігура", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол позувала в прозорому чорному вбранні, під яким можна легко побачити білизну. Красуня волосся зібрала назад, а руками взялася за голову.
Фото було зроблено для одного з глянців.
Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол вибралася на берег вночі. Дівчина одягла обтягуючий купальник темного кольору і станцювала під шум набігаючих хвиль. Попри пізній час доби, її дуже добре видно завдяки яскравому місяцю.
Користувачі мережі засипали блондинку компліментами.
Нагадавши, роздягнена зірка "Victoria's Secret" довела до мурашок кадрами з душу
А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret приспустила джинси, щоб показати найсоковитіше
Також Politeka писала, що білява зірка Victoria's Secret в міні-бікіні показала, завдяки чому прославилася