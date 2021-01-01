Красуня показала себе з різних сторін

Відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret продемонструвала свою стрункість в купальниках

Красуня народила двох дітей, але хіба це скажеш по її неймовірній фігурі, пише Politeka.net. Зірка хвалиться своїми ідеальними формами в різних купальниках.

Цього разу знаменитість записала відео, в якому стрибає на пляжі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Свейнпол одягла два купальника однакового кольору. Один обтягнув її струнку талію і підкреслив красиві груди, а інший - бікіні - своїми трикутними клаптиками тканини виділив бюст, а лямки обтягнули тіло. Крихітні плавочки трималися на найтонших лямках, які сіли вище стегон.

Пружні сідниці і стрункі ніжки також магнітили погляди.

Відео було записано на пляжі, а ефектна блондинка красиво рухалася.

"🌴 💃 🌴 аяяяяй! Танцюю, мій вихід з 2020 року. Що б не було далі. Всім щасливого Нового року", - написала зірка.

За 10 годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато повідомлень. Користувачі мережі висловлювали своє захоплення формам зірки.

"Ідеальна фігура", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол позувала в прозорому чорному вбранні, під яким можна легко побачити білизну. Красуня волосся зібрала назад, а руками взялася за голову.

Фото було зроблено для одного з глянців.

Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол вибралася на берег вночі. Дівчина одягла обтягуючий купальник темного кольору і станцювала під шум набігаючих хвиль. Попри пізній час доби, її дуже добре видно завдяки яскравому місяцю.

Користувачі мережі засипали блондинку компліментами.

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