Архівний особистий знімок Олени Кравець багатьох здивував – публіка навіть трохи розгубилася…
Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію Студії «Квартал 95».
Архівний знімок з дитинства Олени Кравець - новорічна «класика» - тематичний ранок у дитсадку – спантеличив шанувальників артистки:
«Маленька Олена Кравець на новорічному святі в дитсадку. Знайшли її на фото?», - підписали автори фото.
Точної відповіді самі автори публікації публіці поки не надали, користувачі всіляко «вишукують» зірку на фотокартці. Хто ж з дівчат на фото може бути маленькою Оленою Кравець? Думки в мережі розходяться, публіка "ворожить" і пише, в основному, милі речі з приводу:
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Нагадаємо також, Олена Кравець заговорила за пару тижнів до Нового року про чарівність і подарунки:
«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми. День Святого Миколая ... У своїх мріях я бачу це так: рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка. Не поспішаючи відкриваєш її: "Тобі личить моя любов" і струм любові торкається твоїх пальців, а далі...», - зазначила артистка.
При всьому при цьому Олена Кравець показалася, ймовірно, у вечірній сукні беж або молочного кольору з горизонтальною лінією декольте, актриса посміхається на фото і позує, швидше за все, в прикрасах відомої ювелірної марки.
Шанувальники зазначили, що над Кравець час не владний і вона чудово виглядає – практично як та, описувана нею вище, дівчинка.
Нагадаємо і про те, що на сцені під час нового номеру "Жіночого кварталу" сталося непердбачене.
На сцені відома актриса творчої групи Ірина Сопонару показалася в ролі… «горбаня». Не зовсім того відомого, що з «Собору Паризької Богоматері», але майже. Артисти вирішили обіграти сценку, де некрасиву дівчину ревнує її чоловік – швидше за все – пластичних хірург. Той тримає біля себе гидулю, та ще й всіляко, нібито, її ревнує до всіх інших чоловіків.
Так, за сценарієм, один з клієнтів дякує лікареві за вдалу операцію його дружини, але, коли входить в кабінет і бачить дружину медика – здригається в жаху. Жінка настільки некрасива, що клієнт навіть боїться на неї подивитися. Але після того, як він пішов, хірург ще примудрився влаштувати своїй «горбатій» дружині скандал, мовляв, «я ж бачив, як він на тебе дивився». Жінка почала виправдовуватися, мовляв, все тому, що я дуже негарна, чоловік заперечив:
«Казала мені мама, твоя краса тебе погубить». Зал вибухнув сміхом, втім, дивіться самі:
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.