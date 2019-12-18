Архівний особистий знімок Олени Кравець багатьох здивував – публіка навіть трохи розгубилася…

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію Студії «Квартал 95».

Архівний знімок з дитинства Олени Кравець - новорічна «класика» - тематичний ранок у дитсадку – спантеличив шанувальників артистки:

«Маленька Олена Кравець на новорічному святі в дитсадку. Знайшли її на фото?», - підписали автори фото.

Точної відповіді самі автори публікації публіці поки не надали, користувачі всіляко «вишукують» зірку на фотокартці. Хто ж з дівчат на фото може бути маленькою Оленою Кравець? Думки в мережі розходяться, публіка "ворожить" і пише, в основному, милі речі з приводу:

«Ще б з пологового будинку фотку виклали!)))»

«В короні)»

«Снігова королева!)»

«Та на цьому фото кожен себе знайде))). Та й друзів своїх теж)»

«Схоже, Полякова насправді скопіювала кокошник Кравець»

Нагадаємо також, Олена Кравець заговорила за пару тижнів до Нового року про чарівність і подарунки:

«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми. День Святого Миколая ... У своїх мріях я бачу це так: рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка. Не поспішаючи відкриваєш її: "Тобі личить моя любов" і струм любові торкається твоїх пальців, а далі...», - зазначила артистка.

При всьому при цьому Олена Кравець показалася, ймовірно, у вечірній сукні беж або молочного кольору з горизонтальною лінією декольте, актриса посміхається на фото і позує, швидше за все, в прикрасах відомої ювелірної марки.

Шанувальники зазначили, що над Кравець час не владний і вона чудово виглядає – практично як та, описувана нею вище, дівчинка.

Нагадаємо і про те, що на сцені під час нового номеру "Жіночого кварталу" сталося непердбачене.

На сцені відома актриса творчої групи Ірина Сопонару показалася в ролі… «горбаня». Не зовсім того відомого, що з «Собору Паризької Богоматері», але майже. Артисти вирішили обіграти сценку, де некрасиву дівчину ревнує її чоловік – швидше за все – пластичних хірург. Той тримає біля себе гидулю, та ще й всіляко, нібито, її ревнує до всіх інших чоловіків.

Так, за сценарієм, один з клієнтів дякує лікареві за вдалу операцію його дружини, але, коли входить в кабінет і бачить дружину медика – здригається в жаху. Жінка настільки некрасива, що клієнт навіть боїться на неї подивитися. Але після того, як він пішов, хірург ще примудрився влаштувати своїй «горбатій» дружині скандал, мовляв, «я ж бачив, як він на тебе дивився». Жінка почала виправдовуватися, мовляв, все тому, що я дуже негарна, чоловік заперечив:

«Казала мені мама, твоя краса тебе погубить». Зал вибухнув сміхом, втім, дивіться самі:

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

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