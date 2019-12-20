Світлана позувала в чорному коротенькому платті з глибоким декольте і здивувала яскравим виглядом

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Світлана показала в Instagram підготовку до концертів. Справа в тому, що співачці доводиться багато часу проводити на примірках, щоб створити безліч різноманітних костюмів і вразити публіку жаркими образами.

В цей раз Світлана позувала в чорному коротенькому платті з глибоким декольте, прикритим сіткою.

«..... до білої стіночки ))) @luviofficial 🙆‍♀️😁 Що спочатку Віка каже?)))», – пише Світлана під постом.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Ой я сама не знаю чо говорюю🙈😂», «бомба», «йди до дверей, до білої стіночці?😂», «потужні ніжки і груди», «Чорний з білим 🔥🔥🔥🔥», «Які ніжки😻😭💔», «Красуня💋», «Вона каже: Білик Білайн до стіночці», «Йди до дверей 🚪 білої стіночки», «Йди до дверей 🚪 білої стіночці».

Волосся Світлани зібрані в недбалий пучок на маківці, а на очах темні окуляри. Варто відзначити, що останнім часом Лобода дуже часто з'являється на публіці в сонцезахисних окулярах, навіть у приміщенні.

"Сьогодні на @russkoe_radio говорили про вихід альбому #SOLDOUT. Я знаю як ви його чекаєте. Хвилююся і сподіваюся Вас не розчарувати. #сегодняНочью", – пише Лобода під новими знімками.

До цього зірка представила яскраве фото з модного вечора, на якому запалювала. При цьому артистка позувала в тонкому вбранні з пишними рукавами, подчеркнувшим її фігуру.

Під час невеликого ролика, представленого в розділі Сторі, зірка показала, як стоїть за лаштунками поруч зі сценою і перемовляється з колегами. Артистка виглядає бадьоро і досить яскраво - макіяж зірки вигідно підкреслив її пухкі губи і високі вилиці.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.