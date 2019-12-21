Артистка розповіла про конфузи, що відбувалися з нею за останній час

Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

У Инстаграме зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

А після в розділі Сторі артистка розповіла про конфузи, що відбувалися з нею за останній час. За словами Ганни, траплялися курйозні випадки і на концертах, і в житті в цілому - випали груди з костюма, привітання не тих людей і багато іншого.

Під час дійсно відвертого виступу також видно, що багато хто з дівчат були без білизни, тонкі костюми вигідно при цьому підкреслили їх форми.

«Турбо гармата🔥😍», «Твої сі*ечки смачні ❤️😍😘», «Які класні костюми!! 🌶️🔥», «Ху із нас сексі фрау?», «Класно супер красотуля!!🔥🔥🙌», «Стилістично і фактично чітко підібрано для виступу в Празі!!!🔥🔥🔥», «Обожнюю))) 🎼🎶🎤💕! My ideal )))», «Прага це бомба!!!💋 Було дуже круто!!!💥 Молодець, і молодці дівчата з балету !!!😘💞😍», «Дівчата чекаємо вас в гості🔥», – пишуть користувачі.

Не так давно ззвезда повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом. Так, в кадрі зірка з'явилася в корсеті і показала соковиту груди, на якій написано назву її нової пісні - don't Stop. Доповнила відвертий "лук" MARUV масивними прикрасами, сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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