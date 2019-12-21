Відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати підписників на своїй сторінці новими фото і відео

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами, повідомляє Politeka.

Цього разу Аліна здивувала мережу кадрами з гримерки, позуючи в тонкій витонченій сукні чорного кольору. Співачка виставила вперед ніжки, показуючи стрункість своєї фігури. Підпису зірка відповіла, що чекає від шанувальників відповіді на питання: яка з фото виглядає краще.

Ось що написали користувачі мережі Instagram:

«Обидві хороші, хоча однакові», «Якийсь погляд не зрозумілий Як з мармуру.В цьому і принадність. 👍💖», «Ти класна аліна гросу», «Красуня💐❤️», «А є варіант 3 ?», «КРАСУНЯ твої всі фото шикарні❤❤❤», «😱жесть,так не природно(((».

Раніше артистка показала себе не тільки в яскравому вигляді – крізь світло неонових вогнів Аліна посвітила фігурою в тонкій маєчці, але ще й вразила силою свого голосу.

Також Аліна вразила новим іміджем, яким похвалилася в соціальній мережі Instagram.

Як відомо, нещодавно Аліна повернулася додому, в Київ, звідки активно постить нові знімки.

Дівчина представила в Instagram також серію фото, на яких позує в компанії радіоведучого, до якого приходила на ефір. Як виявилося, Аліна зібрався виступати на радіо "П'ятниця". У підписі до фото зірка поінформувала про це, показавши себе в компанії незнайомого чоловіка.

Аліна позувала на кадрі в стильному чорно-білому платті. Її волосся гарно укладені і завитими пасмами спадає на плечі, а на обличчі легкий макіяж.

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка».

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала форми через відверте декольте.