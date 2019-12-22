Модель Демі Роуз опублікувала чергове пікантне відео

Відома модель, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове відео дівчина опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, модель зараз проводить відпочинок в Эгипті. На кадрах Демі знаходиться в джакузі разом зі своєю подружкою. Одягалася красуня купальник золотого кольору, який прекрасно підкреслив її феноменальні форми.





Демі не упустила момент і показала свою фігуру з різних ракурсів і навіть поблизу.

Раніше модель поділилася пікантним фото з готелю. Демі позувала в одній футболці на голе тіло і судячи з мокрим волоссям, тільки вийшла з душу. Красуня ефектно підняла підлоги футболки про кокетливо засвітила свою ногу.





Відома британська модель Демі Роуз, яку часто називають новою Кардашьян, обожнює зніматися в різних фотосесіях, але найбільше вона любить відверті знімки, де на неї мінімум одягу.

Дівчина не втомлюється розміщувати на своїй сторінці в Instagram пікантні фото, де демонструє свої принади – величезну груди і пишні стегна. За життям Демі Роуз стежать майже 11 мільйонів людей.

Відомо, що зростання Демі всього 157 сантиметрів. Незважаючи на неідеальні параметри для модельного бізнесу, Роуз запрошують зніматися відомі журнали: «For Him Magazine» і «Nuts».

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