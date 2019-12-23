Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка здивувала користувачів незвичайними кадрами з вулиці. Зірка позувала біля тематичного арт-об'єкта у відвертому вигляді – Світлана показала повітряний шпагат, прикривши обличчя. Сама зірка виглядала досить стильно і помітно.

«В честь виходу мого альбому «SOLD OUT» встановлено арт-об'єкт в самому центрі Москви — парку мистецтв «Музеон». Знімай фото і викладай з хештегом #SOLDOUTнаМузыке Встигни до 24 грудня! Геолокація відзначена над фото 📍», – пише Лобода під постом в Instagram.

Шанувальники не були байдужі і тут же прокоментували побачене:

«Огоо круто👍», «Круто🔥🔥🔥», «Стійте там так на місці! Я щас прийду😂🤞🏻», «а можна після 24 я заберу собі додому?», «Гімнасти покинули чат*», «Яндекс музика молодці 😎», «Ваууу😻», «Ось це шпагат,Світлана Сергіївна😱ось це фотооооооо😍😍😍😍», «Просто круто👍👍👍», «Світла, бомба», «А можна сфотошопить?))) а то я Дуууже далеко перебуваю!😘😘😘».

Раніше зірка представила в розділі Сторі яскраве відео з концерту, на якому запалювала. При цьому артистка позувала в тонкому чорному комбінезоні з блискіток, подчеркнувшим її фігуру. Під верхньою накидкою – червоним жакетом зірки видно її тоненька талія, а також і те, що вона позує без білизни через настільки сміливого наряду. Виріз у комбінезона дійсно пікантний через непомітних бретелей, на яких тримається верхня його частина, створюючи вигляд, ніби він ось-ось впаде.

Вдень раніше ж Світлана показала в Instagram підготовку до концертів. Справа в тому, що співачці доводиться багато часу проводити на примірках, щоб створити безліч різноманітних костюмів і вразити публіку жаркими образами.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.