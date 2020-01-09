Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.
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Зірка в цей раз приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах і масивної взуття на високих підборах під час виступу.
Зазначимо, що під час виступу співачка роздяглася разом з Джеєм - колегою з танцювального шоу. Працювати разом з танцюристом зірці довелося за смаком, тому представила Ганна з ним навіть новий кліп, всього кілька тижнів тому. В цей же раз Корсун блиснула кращим провокаційним видом разом з дівчатами і професійним танцюристом. Кадри з виступу в Instagram чимало схвилювали користувачів мережі.
Відзначимо, не так давно зірка повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом.
Так, в кадрі Ганна постала в корсеті і показала соковиту груди, на якій написано назву її нової пісні - don't Stop. Доповнила відвертий "лук" MARUV масивними прикрасами, сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою.
Як повідомлялося раніше, художник несподівано стало погано в аэрпорту, коли вона повинна була летіти в Уфу на святкування дня народження радіо Energy. Про це зірка повідомила в сториз у своєму мікроблозі в Instagram. Maruv закликала шанувальників стежити за своїм здоров'ям, добре спати і їсти, і не запускати проблеми, як вона.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа