Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі
Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні, пише Politeka.
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В цей раз співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в похмурому блискучому цибулі разом з колегою Олексієм Завгороднім.
Так, Дорофєєва позує в зухвалій чорної напівпрозорої кофті, поверх якої помітний шкіряний желет, а також блискучі штани з широкою штаниною. Надя стояла в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнювати образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем.
До цього Надя показала схожий кадр, але вже з Позитивом. Так, Олексій, позує поруч з нею одягнений в блискучий костюм смарагдового відтінку, поверх якого никанута тепла куртка червоного відтінку. При цьому артисти посміхаються, притиснувшись один до одного.
Також Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.
дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні. Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон.
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