Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.
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Як стало нещодавно відомо, Анна вирушила разом з чоловіком на відпочинок в Дубаї, звідки вже опублікувала перші кадри з відпочинку. На представлених фото вона позувала в новому образі.
Так, представлених на кадрах артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку, також на Ганні можна помітити джинсову міні спідницю сірого кольору. Образ вона доповнила звичайної пов'язкою з бантом, а головною родзинкою образу стали ботфорти чорного кольору на масивної тракторній підошві.
Зазначимо, що яскраво-сині волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. На думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.
Раніше ж Ганна показала себе в стильному іміджі, доповнивши пост коментарем щодо ситуації з пограбуванням.
Так, співачка позувала перед камерами під час нової фотосесії в незвичайному сукню зі звіриним принтом. Під тонким нарядом, оголював плечі зірки, помітний костюм. Так, Анна наділу звичний костюм з латексу.
підпису Корсун зазначила, що незважаючи на недавнє пограбування (машину Анни пограбували, викравши подарунки і документи), вона готова працювати і буде продовжувати показувати нові фото в Instagram.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.
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