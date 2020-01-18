Анна вирушила разом з чоловіком на відпочинок у Дубай, звідки активно ділиться знімками

Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Як стало нещодавно відомо, Анна вирушила разом з чоловіком на відпочинок в Дубаї, звідки вже опублікувала перші кадри з відпочинку. На представлених фото вона позувала в новому образі.

Так, представлених на кадрах артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку, також на Ганні можна помітити джинсову міні спідницю сірого кольору. Образ вона доповнила звичайної пов'язкою з бантом, а головною родзинкою образу стали ботфорти чорного кольору на масивної тракторній підошві.

Зазначимо, що яскраво-сині волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. На думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.

Раніше ж Ганна показала себе в стильному іміджі, доповнивши пост коментарем щодо ситуації з пограбуванням.

Так, співачка позувала перед камерами під час нової фотосесії в незвичайному сукню зі звіриним принтом. Під тонким нарядом, оголював плечі зірки, помітний костюм. Так, Анна наділу звичний костюм з латексу.

підпису Корсун зазначила, що незважаючи на недавнє пограбування (машину Анни пограбували, викравши подарунки і документи), вона готова працювати і буде продовжувати показувати нові фото в Instagram.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа