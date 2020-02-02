Солістка групи «Время И Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. А сьогодні Надя вирішила показати себе в стильному вбранні що складається з елегантного чорного комбінезона і оверсайз-піджака, а доповнила наряд тонкими колготками і масивними чорними черевиками.

«02.02.2020 - не забудьте загадати бажання», – написала Дорофєєва під постом.

Користувачі мережі тут же відповіли на побачене:

«Цибуля 🔥🔥😍», «Яка красиваяяя 😻», «Бозииии, яка краса, красуня💕😍», «Надька ти вогонь🔥❤️», «Вже загадала❤️❤️❤️», «😍🔥 красуня ♥️», «Мій котик найкрасивіший❤️❤️😻😻😻», «Ця сумка-новорічний подарунок Вови, чи не так? 😍», «😍😍😍красуня», «Ухххх🔥Надеждаааа❤️❤️❤️», «Вже загадала 😍».

Відзначимо, раніше на тому фан-акаунті з'явилася серія кадрів з стильній фотосесії, на котой Надя показала себе у витонченому бірюзовому вбранні поряд з Позитивом у костюмі. У підписі можна помітити напис «Виключно для шипперов пари».

До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри колег. Багато років роботи разом лише зміцнили бажання фанатів бачити Надю і Олексія в якості пари. Однак, зірки вже давно обзавелися сім'ями і щасливо дружать між собою.

Деякий час тому Надя пояснила, що вони з Позитивом дуже різні особистості і знадобилося чотири роки, щоб звикнути до особливостей кожного.

"Коли ми починали проект, думали тільки про кар'єру. У кожного з нас були стосунки, а по-третє, ми зовсім різні з Позитивом. Зараз, звичайно, ми вже навчилися миритися з усіма штуками один одного, але тоді... Нам знадобилося 4 роки, щоб змиритися з нашими особливостями, полюбити один одного як партнерів", – поділилася Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса